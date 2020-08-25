Antalya'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı - Son Dakika

Antalya'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde güzellik salonunda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde güzellik salonunda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı. Altınkum Mahallesi'nde bir binanın zemin katındaki güzellik merkezinin balkonunda arkadaşlarıyla oturan Şenay N'nin yanına gelen S.T, kadını bıçakla yaraladıktan sonra otomobiliyle kaçtı. Özel bir hastaneye kaldırılan kadının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Görgü tanıklarından Mustafa Kozak, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda kiracısının kız kardeşinin bir kişi tarafından bıçaklandığını anlattı. Kozak, yaralanan kadın ile kaçan şüphelinin husumetli olduğunun iddia edildiğini aktardı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:33

Kaynak: AA

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