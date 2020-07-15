Antalya'da bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Antalya'da bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafik ışıklarında bekleyen araç ile marketten çıkan iki grup arasında bir husumetten dolayı tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa, bıçak ve tahta parçalarının kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı, bir otomobilin camları kırıldı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kavgaya iki grubun yakınlarının da karışması üzerine daha da büyüdü. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti. Polis başlattığı inceleme sonucu, olaydan sonra kaçtığı iddia edilen S.A., E.A. ve R.A. isimli kardeşlerin yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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