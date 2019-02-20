Son Dakika Haberleri: Antalya'da Bilardo Şöleni

Antalya'da Bilardo Şöleni

45 dakika önce

Bilardoda Türkiye Kupası ve Pool Türkiye Şampiyonası mücadeleleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

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Bilardoda Türkiye Kupası ve Pool Türkiye Şampiyonası mücadeleleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun bir otelde düzenlediği turnuvaya, bin 756 sporcu katılıyor.

3 Bant Türkiye Kupası'nda bin 466 sporcu, Pool Türkiye Şampiyonası'nda ise 290 sporcu yarışacak.

Sporcuların eleme usulü maçlar oynayacağı turnuvada, yaklaşık 3 bin karşılaşma yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:15 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Türkiye, Antalya, Spor
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