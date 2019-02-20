Antalya'da Bilardo Şöleni
21 dakika önce
Bilardoda Türkiye Kupası ve Pool Türkiye Şampiyonası mücadeleleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.
Bilardoda Türkiye Kupası
ve Pool Türkiye Şampiyonası mücadeleleri Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde başladı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun bir otelde düzenlediği turnuvaya, bin 756 sporcu katılıyor.
3 Bant Türkiye Kupası'nda bin 466 sporcu, Pool Türkiye Şampiyonası'nda ise 290 sporcu yarışacak.
Sporcuların eleme usulü maçlar oynayacağı turnuvada, yaklaşık 3 bin karşılaşma yapılacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:01 Kaynak: AA
Bankalar Birliği: S&P'nin Açıklaması Temelsiz
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la Anlaşmak Üzere
Türkiye'nin En Köklü Otobüs Firmalarından Olan Ulusoy İçin İflas Kararı Verildi
Hakkında Tutuklama Kararı Çıkan Mehmet Ali Alabora İçin Müebbet Hapis İstendi