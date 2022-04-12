Antalya'da bilimsel çalışmalar yapan gençler desteklenecek - Son Dakika

Antalya Bilim Merkezinde gençlerin hazırladığı projelerin hayata geçirilmesi için maddi ve manevi destek verilecek.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, DokumaPark'ta kurulan Antalya Bilim Merkezi'nin üretken gençler yetişmesine katkı sağladığını belirtti.

Bilimin ışığında aydınlanmak isteyen ve fark edilmeyi bekleyen gençlerin projelerini değerlendirmek amacıyla akademisyenlerin katılımı ile Bilim Kurulu oluşturulduğunu aktaran Tütüncü, şunları kaydetti:

"Başta TEKNOFEST olmak üzere, ulusal, uluslararası yarışmalarda Antalya'yı temsil edecek gençleri davet edeceğiz. Müracaat edecek projeler bilim kurulu tarafından değerlendirilecek ve bu çocuklarımızın, gençlerimizin ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmalarını sağlayacağız, onları destekleyeceğiz. Fark edilmeyi bekleyen, fark edilmeyi hak eden çok genç var. Bu gençlerin ellerinden tutacağız, hayallerini gerçekleştirmeleri için gereken desteği sağlayacağız."

Kepez'de 31 Mart-2 Nisan'da düzenlenen BilimFest'in de bilimsel etkinliklerde önemli bir çalışma olduğunu belirten Tütüncü, 235 stant açıldığını, 80'den fazla firma, kurum ve kuruluşun kendi ürettikleri ileri teknolojileri sergilediğini anımsattı.

Antalya'ya güzel bir marka kazandırdıklarını vurgulayan Tütüncü, " Türkiye'de ileri teknoloji kullanan, hakikatten insanlık için çok önemli katkılar sunan ve milli teknoloji hamlemizde her birisi iftiharımız olan sanayi ürünlerini, teknoloji ürünlerini getirip gösterdik. Bu bizim için büyük bir başarıydı." ifadelerini kullandı.