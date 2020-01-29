Antalya'da bilinçsiz sürücünün yaptıkları kameraya yansıdı - Son Dakika

Antalya'da bilinçsiz sürücünün yaptıkları kameraya yansıdı

ANTALYA'da otomobiliyle seyir halindeki bir sürücü, yanından geçtiği patenci gençlerin kendi aracının çamuruna tutunmasını istedikten sonra yoluna devam etti.

Geçen Cumartesi günü öğleden sonra yaşanan ilginç olayı Fırat Aydemir isimli bir başka sürücü cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Konyaaltı İlçesi sahil bandından şehir merkezi istikametine giden otomobil sürücüsü yoldaki iki patenci gencin yanına yaklaşarak otomobile tutunarak gidebileceklerini söyleydi. Bir genç otomobilin çamurluğuna tutunurken, diğer genç de arkadaşının beline sarılarak yollarına böyle devam etti. Bir süre bu şekilde yolculuk eden gençler, otomobilin kavşak sistemine girmesi ile aracın çamurluğunu bırakarak farklı yöne ayrıldı.