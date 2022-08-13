ÜST GEÇİTTEN ATLADI, POLİSTEN ÖZÜR DİLEDİ - Son Dakika
Üye Girişi

ÜST GEÇİTTEN ATLADI, POLİSTEN ÖZÜR DİLEDİ

13.08.2022 14:38
ÜST GEÇİTTEN ATLADI, POLİSTEN ÖZÜR DİLEDİ

Antalya'da bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren Coşkun Deniz (27), 6.5 metre yüksekliğindeki üst geçitten kendini boşluğa bıraktı.

Antalya'da bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren Coşkun Deniz (27), 6.5 metre yüksekliğindeki üst geçitten kendini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı branda üzerine düşen Deniz, kendisini ikna etmeye uğaraşan polise, Sana atlamayacağım diye söz verdim ama sözümü tutamadım. Özür dilerim. Hakkını helal et dedi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki tramvay üst geçidinde meydana geldi. Madde kullandığı ileri sürülen Coşkun Deniz, önce otobüs durağı ve caminin duvarına, ardından Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvay üst geçidine çıktı. Araç trafiğinin yoğun olduğu üst geçit üzerinde önlem alan polis, genci intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Polisin ikna etmeye çalıştığı Coşkun Deniz, kendini 6.5 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı branda üzerine düşen Deniz, kendisini ikna etmek için uğraşan polise, Sana atlamayacağım diye söz verdim ama sözümü tutamadım. Özür dilerim. Hakkını helal et dedi. Ambulansla hastaneye götürülen Coşkun Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
Antalya'da ihbara giden 2 polis memurunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı Antalya'da ihbara giden 2 polis memurunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı Muratpaşa Belediyesi Aşure İkramı Yaptı Muratpaşa Belediyesi Aşure İkramı Yaptı
Kaynak: DHA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜST GEÇİTTEN ATLADI, POLİSTEN ÖZÜR DİLEDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:27 Meral Akşener'in elini ısıran sokak köpeği kurtarılamadı
13:46 Doktor Erol Köse'den dekolte elbiseyle sahne alan eski sevgilisi Gülşen'e tepki: Yeşilçam p..noları 70'lerde Türk sinemasını bitirmişti
13:43 Şoförünü katlettiler! Taşkınlık çıkardığı için dışarı atılan gençler ve arkadaşları gece kulübü patronuna pusu kurdu
12:58 İzmir'de vahşet! Dayaktan kaçan Hanife, terminalde kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
12:51 Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
12:36 Bakan Kirişci duyurdu! Milyonlarca liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
12:23 KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntülere muhalefetten tepki! Kim bu Arap şahıslar?
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup: Seçimlerde bir kez daha desteğinize talibiz
13:56 Kılıçdaroğlu, gençlere vaatlerde bulundu: Çalınan hayalleri iade edeceğiz
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 14:38:38. #1.11#
SON DAKİKA: ÜST GEÇİTTEN ATLADI, POLİSTEN ÖZÜR DİLEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement