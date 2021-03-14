Antalya'da bin 700 turist rehberi sezonun açılmasını bekliyor - Son Dakika

Antalya'da bin 700 turist rehberi sezonun açılmasını bekliyor

14.03.2021 14:13
Antalya'da bin 700 turist rehberi sezonun açılmasını bekliyor, System.String[]

Antalya'da bin 700, Türkiye genelinde ise 12 bin profesyonel turist rehberi yeni sezonun açılmasını bekliyor.

Antalya'da bin 700, Türkiye genelinde ise 12 bin profesyonel turist rehberi yeni sezonun açılmasını bekliyor. Antalya Turist Rehberleri Odası (ARO) Başkanı Hayati Korucu, "Bin 700 rehberimizle önümüzdeki süreçten umutluyuz" dedi.

Ülke genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgeli olarak çalışan yaklaşık 12 bin profesyonel turist rehberi, yeni sezonun açılmasını bekliyor. Pandemi sürecinden turist sayısının azalması ile olumsuz etkilenen rehberler, yeni sezondan beklentilerini yüksek tutuyor.

"Önümüzdeki süreçten umutluyuz"

ARO Başkanı Hayati Korucu, "Tam 1 yıl önce bugünlerde pandemi ile ülke turizmimiz sarsıldı. Bu geçen 365 günün içerisinde maalesef turizm sektöründe en çok etkilenen sektörlerden birisi de profesyonel turist rehberleri oldu. Burada sadece Antalya'daki bin 700'ü değil, Türkiye'deki 12 bin meslek sahibi, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turist rehberi maalesef işsiz kaldı. Önümüzdeki süreçten umutluyuz" diye konuştu.

"Avrupa pazarından da misafirlerin geleceğine inanıyorum"

Yeni sezonda Rusya'nın birinci sırada geleceğini söyleyen Korucu, "Yeni sezonla ilgili Antalya çanağında bizim 350 kilometrelik sahil bandında aşağı yukarı 4-5 yıldızlı bin 200'den fazla otel var. Beklentimiz tur operatörlerinden gelen rakamları söyleyecek olursak 5 milyon ile 6 milyon Rus misafirin geleceği. Akabinde Avrupa pazarında devletler arası sürdürülen siyasetin yolunda gitmesiyle birlikte de Avrupa pazarından da misafirlerin geleceğine inanıyorum. Yeni sezonda muhtemelen Rusya birinci sırada gelir. Akabinde Alman, İngiliz, Fransız diye açılan bir yelpaze olacaktır" şeklinde konuştu.

"Turizm elçilerinin bir yabancı dil bilme zorunluluğunun kaldırılması gibi bir konu düşünülemez"

Turist rehberlerinin en az 1 yabancı dil bilme zorunluluğunun kaldırılmasının düşünülemeyeceğini söyleyen Korucu, "1900'lerle başlayan turist rehberliği mesleği, geçtiğimiz son 5 yıl içerisinde ciddi sıkıntılarla mücadele ediyor. Özellikle son zamanlarda bize bir şekilde dayatılmaya çalışılan, ülke tanıtımında büyük çaba harcayan, ülkeyi temsil eden turist rehberleri, bir yabancı dil bilme zorunluluğu olmasına rağmen maalesef turizmi daha ucuza nasıl getirebilirim diye düşünen kişiler, turist rehberinin bir yabancı dil bilme zorunluluğu olmasın diye çabalıyor. Bu durum bizi derinden yaralıyor. Çünkü yaklaşık 130 yıldır profesyonel turist rehberliği var. En azından bir yabancı dil bilme zorunluluğu var. Şu anda herhangi bir restorana gitseniz bile garson sizinle yabancı dil konuşur. Buna rağmen ülkeyi temsil eden turizm elçilerinin bir yabancı dil bilme zorunluluğunun kaldırılması gibi bir konu düşünülemez. Profesyonel turist rehberliği mesleğini bitirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Antalya'da bin 700 turist rehberi sezonun açılmasını bekliyor

Türkiye, Antalya, Turizm, turist, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da bin 700 turist rehberi sezonun açılmasını bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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