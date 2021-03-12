Antalya'da bina giriş kapılarını çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da binaların giriş kapılarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde bazı binaların giriş kapılarının çalındığı ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin E.A. ve N.A olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekibi, 2 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.