Antalya'da binaya patlayıcı koyan kadının vukuatları say say bitmiyor! İşte kabarık suç listesi - Son Dakika
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Antalya'da binaya patlayıcı koyan kadının vukuatları say say bitmiyor! İşte kabarık suç listesi

17.12.2022 09:47

Antalya'da bir binanın garajına patlayıcı koyan kadının daha önce de pompalı tüfekle 2 kişiyi yaralayıp bir kişinin de binadan atlarken yaralanmasına sebep olduğu ortaya çıktı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olaya dair yapılan açıklama, "El yapımı patlayıcının akıl sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen Ö.T. isimli şahıs tarafından konulduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bölgede yaşayanları şaşkına çeviren olay İncekum Mahallesi'nde yaşandı. 3 katlı müstakil evin garajında siyah naylon poşete sarılı yangın söndürme tüpüyle hazırlanan EYP'yi gören K.U.'nun ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) adrese geldi.

EKİPLER BOMBAYI İMHA ETTİ

PAMİT ekipleri ve bomba arama köpeği tarafından yapılan aramalarda binanın iki farklı noktasında da 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü ile oluşturulan EYP tespit edildi. PAMİT ekipleri 3 patlayıcıyı da etkisiz hale getirerek, imhası için farklı bir bölgeye götürdü. Şüpheli Ö.T. (41) isimli kadın Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde gözlem altına alındı.

DAHA ÖNCE DE VUKUATININ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Binaya koyduğu el yapımı patlayıcılarla kısa süreli korkuya sebep olan şüpheli Ö.T.'nin bu vukuatının ilk olmadığı ortaya çıktı. Akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen Ö.T'nin Şubat 2021 tarihinde de Avsallar Mahallesindeki kaçak yapı olduğu gerekçesi ile barakasının yıkılmasına öfkelenip kendisini şikayet ettiğini düşündüğü park halindeki kişilerin araçlarına pompalı tüfekle art arda ateş açtı. O sırada oradan bulunan ve saçmanın hedefi olan A.Y. (49) ve M.Ü. yaralandı. Daha sonra plakası belirlenemeyen motosikletine binen Ö.T. Alanya Belediye Avsallar Ek Hizmet Binasına gelerek elindeki pompalı tüfekle 2'inci kata çıkıp burada da rastgele ateş açtı. Önce iş yeri açma ruhsat bürosuna ateş eden Ö.T. ardından zabıta odasına yöneldi. Silah seslerini duyup durumu fark ederek 2'inci katın penceresinden atlayan 1 zabıta memuru yaralanırken, kadın olay yerinden motosikletine tekrar binip hızla uzaklaştı.

Antalya'da binaya patlayıcı koyan kadının ilk olayı olmadığı ortaya çıktı

OKULDA ATEŞ ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kaçan şüpheli kadın bir süre Okurcallar Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesine de ateş açtığının ihbarını alan jandarma ekiplerini harekete geçti. Motosikletiyle kaçan kadın jandarma tarafından sıkıştırılarak yakalanırken, kadının pompalı tüfekle belediye binasına girip ateş ettiği anlar güvenlik kameralarını saniye saniye yansımıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan kadının binaya patlayıcı bırakmasıyla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "El yapımı patlayıcının akıl sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen Ö.T. isimli şahıs tarafından konulduğu tespit edilmiştir. Ö.T. isimli şüpheli 16 Aralık 2022 tarihinde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde gözlem altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Antalya'da binaya patlayıcı koyan kadının ilk olayı olmadığı ortaya çıktı
Antalya'da binaya patlayıcı koyan kadının ilk olayı olmadığı ortaya çıktı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Akli dengesi yerinde olmayan kadının yaşadığı binaya yerleştirdiği patlayıcılar imha edildi Akli dengesi yerinde olmayan kadının yaşadığı binaya yerleştirdiği patlayıcılar imha edildi Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 ayrı patlayıcı koydu Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 ayrı patlayıcı koydu

Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da binaya patlayıcı koyan kadının vukuatları say say bitmiyor! İşte kabarık suç listesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da binaya patlayıcı koyan kadının vukuatları say say bitmiyor! İşte kabarık suç listesi - Son Dakika
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