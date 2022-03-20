Antalya'da binlerce denizanası kıyıya vurdu - Son Dakika
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Antalya'da binlerce denizanası kıyıya vurdu

20.03.2022 21:41
Antalya'da binlerce denizanası kıyıya vurdu

Antalya'nın Serik ilçesinde binlerce denizanası kıyıya vurdu.

Antalya'nın Serik ilçesinde binlerce denizanası kıyıya vurdu.

Boğazkent ve Belek Mahallesi'ndeki sahil kısmına gelen vatandaşlar çok sayıda denizanasının kıyıya vurduğunu gördü.

Denizanası yoğunluğu nedeniyle kıyı beyaza bürünürken, sahildeki vatandaşlar bunu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Öte yandan bu tür denizanalarının insan vücuduna temas etmesi halinde zehirlenmeye yol açabileceği, bu nedenle dokunulmaması gerektiği belirtildi.

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Denizanası, Boğazkent, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da binlerce denizanası kıyıya vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da binlerce denizanası kıyıya vurdu - Son Dakika
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