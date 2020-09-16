Antalya'da bir aileyi silahla tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Konyaaltı ilçesinde ilgi duyduğu evli kadın ve ailesini 14 Eylül 'de silahla tehdit ettiği öne sürülen zanlı, yaşanan kovalamaca sonunda polis ekiplerince yakalanmıştı.

N.D'yi ve ailesini Pınarbaşı Mahallesi'nde silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Antalya 'nın Konyaaltı ilçesinde bir aileyi silahla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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