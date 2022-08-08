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Olay, sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil bilinmeyen sebeple alev alev yanmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları müdahaleyle yangını söndürürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında otomobilde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan yangın anı, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

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