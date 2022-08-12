Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı 'Çaki'ye takıldı - Son Dakika
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Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı 'Çaki'ye takıldı

12.08.2022 22:11
Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı 'Çaki'ye takıldı

ANTALYA'da, bir aracın arka lastiğinin içerisine gizlenen 13 kilo 344 gram metamfetamin maddesini narkotik köpeği 'Çaki' buldu.

ANTALYA'da, bir aracın arka lastiğinin içerisine gizlenen 13 kilo 344 gram metamfetamin maddesini narkotik köpeği 'Çaki' buldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.E ve E.A.'nın Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu Antalya'ya getireceklerini, burada da N.K., H.G. ve S.K. adlı kişilerle birlikte piyasaya sürecekleri yönünde bilgi aldı. Yapılan çalışma kapsamında harekete geçen ekipler, takibe aldıkları aracı orman yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada narkotik köpeği 'Çaki', arka lastiklere tepki vermeye başladı. Bunun üzerine ekipler, lastiği sökerek tamirciye götürdü. Burada yapılan incelemede lastiğin içerisine gizlenmiş 13 kilo 344 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ekiplerin gözaltına aldığı şüpheliler V.E., E.A., N.K., H.G. ve S.K. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan işlem yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyon anı ise saniye saniye kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Narkotik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı 'Çaki'ye takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı 'Çaki'ye takıldı - Son Dakika
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