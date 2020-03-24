Antalya'da bir araçtaki gümrük kaçağı ürünlere el konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da bir araçtaki gümrük kaçağı ürünlere el konuldu - Son Dakika

Antalya'da bir araçtaki gümrük kaçağı ürünlere el konuldu

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir araçta kaçak antibakteriyel, jel ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Antalya'da bir araçtaki gümrük kaçağı ürünlere el konuldu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir araçta kaçak antibakteriyel, jel ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Saray Mahallesi Türkmenbaşı Sokak'ta şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada, 372 antibakteriyel solisyon ve jel ile 419 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Araçtaki S.Y. hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:14 Kaynak: AA

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