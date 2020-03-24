Antalya'da bir araçtaki gümrük kaçağı ürünlere el konuldu - Son Dakika

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Antalya'da bir araçtaki gümrük kaçağı ürünlere el konuldu
6 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir araçta kaçak antibakteriyel, jel ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir araçta kaçak antibakteriyel, jel ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Saray Mahallesi Türkmenbaşı Sokak'ta şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada, 372 antibakteriyel solisyon ve jel ile 419 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Araçtaki S.Y. hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:14 Kaynak: AA
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