Son Dakika Haberleri: Antalya'da bir bahçeden 10 bin avokado çalan 3 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Antalya'da bir bahçeden 10 bin avokado çalan 3 kişi gözaltına alındı

Antalya'da bir bahçeden 10 bin avokado çalan 3 kişi gözaltına alındı

8 saat önce

Alanya ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 10 bin adet avokado çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da bir bahçeden 10 bin avokado çalan 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Alanya ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 10 bin adet avokado çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirtaş Mahallesi'nde bir bahçeden farklı tarihlerde yaklaşık 10 bin adet avokado çalınması üzerine çalışma başlattı.

Alınan ifadeler doğrultusunda kimlik bilgileri tespit edilen S.G. (18), T.B. (22) ve S.G. (19) yakalandı.

Çalıntı avokadonun da ele geçirildiği öğrenildi.

Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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