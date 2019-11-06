Antalya'da bir bahçeden 10 bin avokado çalan 3 zanlı tutuklandı

Alınan ifadeler doğrultusunda kimlikleri tespit edilen S.G. (18), T.B. (22) ve S.G. (19) yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirtaş Mahallesi'nde bir bahçeden farklı tarihlerde yaklaşık 10 bin avokado çalınması üzerine çalışma başlattı.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 10 bin avokado çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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