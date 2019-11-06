Son Dakika Haberleri: Antalya'da bir bahçeden 10 bin avokado çalan 3 zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Antalya'da bir bahçeden 10 bin avokado çalan 3 zanlı tutuklandı

Antalya'da bir bahçeden 10 bin avokado çalan 3 zanlı tutuklandı

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 10 bin avokado çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Antalya'da bir bahçeden 10 bin avokado çalan 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 10 bin avokado çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirtaş Mahallesi'nde bir bahçeden farklı tarihlerde yaklaşık 10 bin avokado çalınması üzerine çalışma başlattı.


Alınan ifadeler doğrultusunda kimlikleri tespit edilen S.G. (18), T.B. (22) ve S.G. (19) yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalıntı avokadoların ele geçirildiği öğrenildi.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:44 Kaynak: AA
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