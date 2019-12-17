Antalya'da bir banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına... - Son Dakika

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Antalya'da bir banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına...
6 saat önce
Antalya'da bir banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:46 Kaynak: AA
Antalya'da bir banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.
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