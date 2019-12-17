Antalya'da bir banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da bir banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına... - Son Dakika

Antalya'da bir banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına...

6 saat önce

Antalya'da bir banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.

Antalya'da bir banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.

Antalya'da bir banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına...

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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