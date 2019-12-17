Antalya'da bir bankada silahlı soygun girişimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da bir bankada silahlı soygun girişimi - Son Dakika

Antalya'da bir bankada silahlı soygun girişimi

6 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunduğu öne sürülen zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.

Antalya'da bir bankada silahlı soygun girişimi, System.String[]

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunduğu öne sürülen zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Özel harekat polisleri, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede hazır bekletildi. Bankanın bulunduğu cadde araç ve vatandaşların geçişine kapatıldı.

Şüpheli tarafından çalışanları dışarıya çıkarılan bankanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Zanlının, bankanın güvenlik görevlisini rehin aldığı öğrenildi.

Bankaya giren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir tarafından ikna edilen zanlı gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı
AESOB Başkanı Adlıhan Dere uyardı: "Sahte bilet mağduru olmayın" 13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenen kadın, her yerde biyolojik ailesini arıyor Talihsiz vatandaş, 17 saat içinde aldığı 4 ölüm haberiyle yıkıldı

Son Dakika Haberleri
17:36 ATSO'dan müteahhitlik eğitimi - Son Dakika
17:36 Cakarta sular altında - Son Dakika
17:35 Rekabet Kurumu'ndan 'google' açıklaması - Son Dakika
17:35 CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (7) - Son Dakika
17:35 Nazilli'de gazi uzman çavuş Öztürk'e ziyaret - Son Dakika
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:40:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da bir bankada silahlı soygun girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]