Antalya'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu-2 - Son Dakika

Antalya'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu-2

6 saat önce

Antalya'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu-2.

Antalya'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu-2

Antalya'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu-2

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:13 Kaynak: DHA
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