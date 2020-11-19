Antalya'da bir barakada çıkan yangında 2 kişi öldü - Son Dakika

Yangını fark eden çiftin torunları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında evde yapılan incelemede çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kuzdere Mahallesi Gedelme mevkisinde M.D. (91) ve Ü. D. (96) çiftinin yaşadığı etrafı taşlarla çevrili, üzeri ise naylon ile kaplı barakada yangın çıktı.

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