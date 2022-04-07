Antalya'da bir çiftçinin biberlerini ormana döktüğü görüntülerin güncel olduğu iddiası - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde Çorum'da ve Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir iş yerinin önüne yüzlerce çuval soğan atılmış halde bulundu. Antalya'da ise bir çiftçinin biberleri ormana döktüğü görüldü. Benzer görüntülerin ara ara sosyal medyada yayılması sonrası Ticaret Bakanlığından konuyla ilgili bir açıklama geldi.

BAKANLIK İDDİALARI YALANLADI: ALGI OPERASYONU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada eski tarihli bazı görüntüler kullanılarak çeşitli sebzelerin çöpe döküldüğüne dair haberlerin servis edildiği ve kamuoyunu yanıltmak amacıyla algı operasyonu yürütüldüğü bildirildi. Bu asılsız görüntüleri yayanların amacının kamuoyunda infial oluşturmak olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu görüntülere ilişkin "doğru" bilgilere yer verildi.

"MAKSATLI OLARAK YENİYMİŞ GİBİ SERVİS EDİLMİŞTİR"

Açıklamada, iki gündür sosyal medyada dolaştırılan "biber üreticisinin biberleri ormana dökmesi" görüntüsünün 4 Mayıs 2021 tarihine ait olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi: "Bu tarih, pandemi nedeniyle tam kapanma dönemine denk gelmektedir. Bu dönemde pazar yerlerinin kapalı olması nedeniyle üreticiler ürünlerini satamamışlardır. Ancak bu görüntü sanki dün gerçekleşmiş gibi servis edilmiştir. Yine 'İstanbul Toptancı Hali'nde sebzelerin çöpe dökülmesi' görüntüleri 2019 yılı Kurban Bayramı tatilinin bittiği güne ait olup, bayram boyunca toptancı halinin kapalı olması nedeniyle satılamayarak, özelliğini kaybeden ürünlerin imhasına ilişkindir. İmhanın usulüne uygun yapılmaması nedeniyle gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Bu görüntüler de maksatlı olarak yeniymiş gibi servis edilmiştir."