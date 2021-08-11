Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Antalya'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adrasan Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile yangına müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, jandarma, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.