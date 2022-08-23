'Kuşçu kafesten çıktı' mesajını yaymıştı: 4 milyonluk vurgun yapan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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'Kuşçu kafesten çıktı' mesajını yaymıştı: 4 milyonluk vurgun yapan 5 şüpheli tutuklandı

23.08.2022 01:03
'Kuşçu kafesten çıktı' mesajını yaymıştı: 4 milyonluk vurgun yapan 5 şüpheli tutuklandı

Antalya'da bir evden 800 bin TL ve 3,2 milyon liralık ziynet eşyası çalan 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'da bir evden 800 bin TL ve 3,2 milyon liralık ziynet eşyası çalan 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlılardan 'Kuşçu' lakaplı şahsın, 2 ay önce cezaevinden çıkıp 'Kuşçu kafesten çıktı' mesajını yaydığı ortaya çıkmıştı.

Olay, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D.E. isimli vatandaş evindeki çelik kasadan 800 bin TL ve yaklaşık 3,2 milyon liralık ziynet eşyasının çalındığı ihbarında bulundu. İhbarın ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Yaklaşık 33 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.G., V.K., G.D., F.U. ve E.A. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden bazılarının Mersin ve Adana'da olduğunu da belirleyen ekipler, geniş çaplı operasyon başlattı. Adana ve Mersin'deki polis ekipleriyle ortak düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden E.G. Mersin'de, diğerleri ise Antalya'da kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinden pompalı tüfek ve tabanca ele geçirilirken, ziynet eşyalarından bir kısmı Adana'da bulunup muhafaza altına alındı.

Gazetecilere saldırmaya çalıştı

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden kuşçu lakaplı E. G., görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Kuşçu, iki kolundan tutan polis memurlarına karşın, ayaklarıyla tekme atmaya çalıştı, bu esnada da ayağından terliklerini etrafa savurdu. Yalın ayak ekip otosuna götürülen E. G.'ye bir polis memuru terliğini götürerek, 'bu kimin' diye sordu. E. G.'den 'benim' cevabını alan polis memuru, 'al' diyerek ekip otosu içerisine attı. Öfkeli E.G., polis memurunun bu davranışına da tepki gösterdi.

Kuşçu kafese geri döndü

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 'Kuşçu' lakaplı E.G.'nin yaklaşık 2 ay önce cezaevinden çıkıp çevresine 'Kuşçu kafesten çıktı, özgürlüğüne kavuştu' mesajını yaydığı ortaya çıkmıştı. - ANTALYA

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ÇELİK KASADAKİ 800 BİN TL İLE 3 MİLYON 200 BİN TL'LİK ALTINI ÇALAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI ÇELİK KASADAKİ 800 BİN TL İLE 3 MİLYON 200 BİN TL'LİK ALTINI ÇALAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI Çelik kasadaki 800 bin TL ile 3 milyon 200 bin TL'lik altını çalan 5 şüpheli yakalandı Çelik kasadaki 800 bin TL ile 3 milyon 200 bin TL'lik altını çalan 5 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Antalya, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Kuşçu kafesten çıktı' mesajını yaymıştı: 4 milyonluk vurgun yapan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Kuşçu kafesten çıktı' mesajını yaymıştı: 4 milyonluk vurgun yapan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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