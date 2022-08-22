'Kuşçu kafesten çıktı' mesajını yayıp 4 milyonluk vurgun yaptı - Son Dakika
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'Kuşçu kafesten çıktı' mesajını yayıp 4 milyonluk vurgun yaptı

22.08.2022 15:00
'Kuşçu kafesten çıktı' mesajını yayıp 4 milyonluk vurgun yaptı

Antalya'da bir eve girip içerisinde 800 bini nakit para 4 milyonluk ziynet eşyası bulunan çelik kasayı patlatan hırsızlık şüphelisi 5 kişi, polisin 33 saatlik kamera kaydı izlemesi sonucu yakalandı.

Antalya'da bir eve girip içerisinde 800 bini nakit para 4 milyonluk ziynet eşyası bulunan çelik kasayı patlatan hırsızlık şüphelisi 5 kişi, polisin 33 saatlik kamera kaydı izlemesi sonucu yakalandı. Şüphelilerden 'Kuşçu' lakaplı olanın, 2 ay önce cezaevinden çıktığı ve çevresine 'Kuşçu kafesten çıktı, özgürlüğüne kavuştu' mesajını yaydığı ortaya çıktı.

Olay, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D.E. isimli vatandaş iki katlı müstakil evinden 800 bini nakit para olmak üzere 4 milyon liralık ziynet eşyasının çalındığı ihbarında bulundu. İhbarın ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Yaklaşık 33 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.G., V.K., G.D., F.U. ve E.A. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden bazılarının Mersin ve Adana'da olduğunu da belirleyen ekipler, geniş çaplı operasyon başlattı. Adana ve Mersin'deki polis ekipleriyle ortak düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden E.G. Mersin'de, diğerleri ise Antalya'da kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinden pompalı tüfek ve tabanca ele geçirilirken, ziynet eşyalarından bir kısmı Adana'da bulunup muhafaza altına alındı.

"Kuşçu kafesten çıktı"

Gözaltına alınan şüpheliler, bugün Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerden 'Kuşçu' lakaplı E.G.'nin yaklaşık 2 ay önce cezaevinden çıktığı ve çevresine 'Kuşçu kafesten çıktı, özgürlüğüne kavuştu' mesajını yaydığı ortaya çıktı.

Gazetecilere saldırmaya çalıştı

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden yine kuşçu lakaplı E. G., görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Kuşçu, iki kolundan tutan polis memurlarına karşın, ayaklarıyla tekme atmaya çalıştı, bu esnada da ayağından terliklerini etrafa savurdu. Yalın ayak ekip otosuna götürülen E. G.'ye bir polis memuru terliğini götürerek, 'bu kimin' diye sordu. E. G.'den 'benim' cevabını alan polis memuru, 'al' diyerek ekip otosu içerisine attı. Öfkeli E.G., polis memurunun bu davranışına da tepki gösterdi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

YORUMLAR
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Çelik kasadaki 800 bin TL ile 3 milyon 200 bin TL'lik altını çalan 5 şüpheli yakalandı Çelik kasadaki 800 bin TL ile 3 milyon 200 bin TL'lik altını çalan 5 şüpheli yakalandı Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandı Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandı Çelik kasayı patlatıp 4 milyon liralık vurgun yaptılar Çelik kasayı patlatıp 4 milyon liralık vurgun yaptılar
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Antalya, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Kuşçu kafesten çıktı' mesajını yayıp 4 milyonluk vurgun yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Kuşçu kafesten çıktı' mesajını yayıp 4 milyonluk vurgun yaptı - Son Dakika
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