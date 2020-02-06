Antalya'da bir genci darbettiği öne sürülen baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da 18 yaşındaki genci darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kepez ilçesinde varyantında bir kişinin yaralı olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Şehmus Özdemir, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Alınan eşkal doğrultusunda gözaltına alınan V.E. ile oğlu K.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Baba ve oğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hayati tehlikesi bulunan Şehmus Özdemir'in çektiği videoları başka bir isimle sosyal medyadan paylaştığı öğrenildi.