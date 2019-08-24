Antalya'da bir hayırsever, veresiye borçları ödedi

Antalya'da kimliği açıklanmayan bir hayırsever, iki bakkala veresiye borcu bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların yaklaşık 10 bin liralık borcunu dedi. Borçlarının ödendiğini öğrenen bazı vatandaşlar gözyaşı döktü.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde adın açıklanmayan bir hayırsever, iki bakkala borcu bulunan ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi. Vatandaşların borcunun yazılı olduğu sayfaları koparıp alan hayırsever, market sahiplerinden de borçların ödendiğine dair işyerlerinin önüne birer afiş asılmasını istedi.

AFİŞLERİ DE KENDİSİ GETİRDİ

Market sahipleri hayırseverin beraberinde getirip bıraktığı 'Tüm borçlarınız hayırsever bir kişi tarafından ödenmiştir' yazılı afişleri kapılarına astı. Market sahiplerinden İbrahim Yılmaz, dün 4 kişinin markete gelerek, veresiye alışveriş yapan ve ödeme gücü bulunmayanların borcunu ödemek istediklerini söyledi. Bir hayırsever adına geldiklerini belirten 4 kişi, "Veresiye defterini çıkar, ödeme yapamayacak durumda olanların borcunu hesapla, hepsini ödeyeceğiz' dedi. Gerçekten ihtiyacı olanların borçlarını hesapladık. 6 bin liraya yakın ödeme yaptılar. Ödemesi yapılan sayfaları da yırtıp verdik. Marketin girişine verdikleri afişi astık. Adını söylemediler, sadece 'hayırsever bir kişi' dediler. Borçlarının kapandığını duyan müşteriler çok sevindi" dedi.

SEVİNÇTEN AĞLADILAR

Diğer bir marketin sahibi Oktay Berber ise kendi marketine de gelen 4 kişinin, bir hayırsever adına ihtiyaç sahiplerinin borcunu ödediğini söyledi. Maddi durumu kötü olan müşterilerinin borcunu tek tek çıkardığını belirten Oktay Berber, "Yaklaşık 4 bin lira tutarında borcu ödediler. İsmini sorduğumda söylemedi. Sadece 'Bu afişi asın bizim için yeterli' dedi. Böyle insanlar kaldı mı? dedim kendi kendime. Hepimiz çok sevindik. Eşim borcu ödenenlerin evine gidip durumu anlattı. Bazıları sevinçten ağladı" diye konuştu.

22 Ağustos'ta da Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde, adını vermek istemeyen hayırsever, marketin veresiye defterini 6 bin 500 TL'ye satın alarak vatandaşların borcunu ödemişti.