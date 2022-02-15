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Antalya'da bir hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da bir hırsızlık şüphelisi tutuklandı

15.02.2022 16:44
Antalya'da bir hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Antalya'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Antalya'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Elmalı ve Balbey mahallelerinde klima dış ünitelerine ait elektrik kabloları ve borularının çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli U.İ. ekipler tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da bir hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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