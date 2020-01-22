Antalya'da bir iş merkezinde yangın - - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da bir iş merkezinde yangın - - Son Dakika

Antalya'da bir iş merkezinde yangın -

6 saat önce

Antalya'da bir iş merkezinde yangın (ek) - (Muhabir anonsuyla-Alpaslan Çınar)(Tür: Yurt)

Antalya'da bir iş merkezinde yangın (ek) - (Muhabir anonsuyla-Alpaslan Çınar)

(Tür: Yurt)

Antalya'da bir iş merkezinde yangın -

Antalya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:56 Kaynak: DHA
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