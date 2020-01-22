Antalya'da bir iş merkezinde yangın - - Son Dakika

Antalya'da bir iş merkezinde yangın -
6 saat önce
Antalya'da bir iş merkezinde yangın (ek) - (Muhabir anonsuyla-Alpaslan Çınar)(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:56 Kaynak: DHA
Antalya'da bir iş merkezinde yangın (ek) - (Muhabir anonsuyla-Alpaslan Çınar)
(Tür: Yurt)
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