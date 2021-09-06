Antalya'da bir iş yerinde elektrik akımına kapılan kişi öldü - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir iş yerinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Barbaros Mahallesi Mescit Sokak'ta bir erkeğin kapalı olan iş yerinin trafosunun önünde hareketsiz yattığını fark eden çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen ekipler, yerde yatan kişinin etrafının elektrik kablolarıyla kaplı olması nedeniyle müdahalede bulunamadı.

Çağrılan elektrik dağıtım şirketi görevlilerinin akımı kesmesinin ardından sağlık ekiplerince kontrol edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen 25-30 yaşlarındaki kişinin, elektrik kablolarını çalmaya çalışırken akıma kapılarak öldüğü tahmin ediliyor.