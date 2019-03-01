Son Dakika Haberleri: Antalya'da Bir İsveçli Evinde Ölü Bulundu

Antalya'da Bir İsveçli Evinde Ölü Bulundu

8 dakika önce

KESTEL Mahallesi'ndeki bir apartmanda, tek başına yaşıyan İsveçli Erik Mathsture'dan haber alamayan bina sakinleri, dün akşam saatlerinde, jandarmaya haber verdi.

Antalya'da Bir İsveçli Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
KESTEL Mahallesi'ndeki bir apartmanda, tek başına yaşıyan İsveçli Erik Mathsture'dan haber alamayan bina sakinleri, dün akşam saatlerinde, jandarmaya haber verdi. İhbarın ardından mahalleye gelen Alanya Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri, savcılığın talimatıyla Mathsture'nin dairesinin kapısını çilingirle açtırarak, içeri girdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler, İsveçli Mathsture'yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Erik Mathsture, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İsveçli Mathsture'nin şüpheli bulunan ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:25 

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