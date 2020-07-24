Antalya'da bir kadın başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da bir kadın, evinde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6745 Sokak'taki 3 katlı apartmanın üst katından silah sesi duyulduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tabancayla başından vurulmuş halde bulunan Sedef A'nın (48) hayatını kaybettiği belirlendi.
İki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.