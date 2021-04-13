Antalya'da bir kadın bıçakla yaralandı - Son Dakika

Antalya'da komşusu tarafından bıçaklandığı öne sürülen kadın, yaralandı.

Meral ile İbrahim Yıldırım çifti, Döşemealtı ilçesi Aşağıoba Mahallesindeki evleri arasında bulunan belediyeye ait çöp konteynerinin kullanımı nedeniyle bir yıldır husumetli oldukları A.E'nin, kümeslerindeki kaza zarar verdiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Evinin yanındaki ahıra hayvanlar yem vermek için inen Meral Yıldırım, iddiaya göre şikayetçi olduğu gerekçesiyle A.E. ve yanındaki kişiler tarafından darbedilerek, kalçasından bıçaklandı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneyle kaldırılan Yıldırım, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan A.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.