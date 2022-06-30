Antalya'da bir kadın boğazından ve sırtından bıçaklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde boynundan ve sırtından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Yeni Mahalle 2436 Sokakta N.C. ile iddiaya göre evleneceği kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda ismi öğrenilemeyen kişi, yanında getirdiği bıçakla N.C'yi sırt ve boğaz bölgesinden bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Polis, bıçaklayıp kaçan kişiyi bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.
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