Bir kadın evlerinde çıkan yangında mahsur kalan iki torununu kurtardı - Son Dakika

Antalya'da binanın üçüncü katında çıkan yangın söndürüldü.
Yahya Olgun'a ait Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evde torunlarına bakan anneanne Nedret Olgun, alevlere müdahale etmeye çalıştı.
Yangının büyümesi üzerine Olgun, odada mahsur kalan 2 torununu kurtararak evden çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Haberi alan çocukların annesi ise iki çocuğuna sarılarak gözyaşı döktü.
Kaynak: AA
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