Antalya'da bir kadın tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da bir kadın tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı - Son Dakika

Antalya'da bir kadın tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı

6 saat önce

Antalya'da komşusu tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da bir kadın tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı, System.String[]

Antalya'da komşusu tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Mine Bilben (47) Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde, komşusu B.U. ile gürültü meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, B.U'nun bıçakla Bilben'i bacağından yaraladığı öne sürüldü.

Bilben, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Bilben'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Konyaaltı, Altınkum, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi
Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Son Dakika Haberleri
21:45 Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın öldü - Son Dakika
21:44 Ankara'da aranan cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika
21:42 İran'ın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
21:40 3 yıllık mücadelenin ardından İstiklal Madalyası'na kavuşuyor - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika
21:00 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 21:47:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da bir kadın tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]