Bir kadına şiddet uygulayan kişiye çevredekiler müdahale etti - Son Dakika
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Bir kadına şiddet uygulayan kişiye çevredekiler müdahale etti

02.05.2022 21:38

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kadına şiddet uygulayan şahsa çevredekilerin müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kadına şiddet uygulayan şahsa çevredekilerin müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Molla Yusuf Mahallesi'nde, bir kişi, tartıştığı kadına, boğazını sıkıp yumruk attıktan sonra şiddet uygulamaya devam etti.

Kadının yardım çağrısı üzerine bu kişiye çevredekiler müdahale etti. Tekme tokat dövülen şahıs, bazılarının araya girmesiyle öfkeli kalabalığın elinden kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şahsı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bir kadına şiddet uygulayan kişiye çevredekiler müdahale etti
Bir kadına şiddet uygulayan kişiye çevredekiler müdahale etti
Bir kadına şiddet uygulayan kişiye çevredekiler müdahale etti
Bir kadına şiddet uygulayan kişiye çevredekiler müdahale etti

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir kadına şiddet uygulayan kişiye çevredekiler müdahale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir kadına şiddet uygulayan kişiye çevredekiler müdahale etti - Son Dakika
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