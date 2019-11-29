Son Dakika Haberleri: Antalya'da bir kadını kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
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Antalya'da bir kadını kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçırdıkları kadını evde zorla alıkoydukları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Antalya'da bir kadını kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçırdıkları kadını evde zorla alıkoydukları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A. (46) adlı kadının bir evde zorla alıkonulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kadının zorla bindirildiği araçla Gazipaşa'nın Aydıncık Mahallesi'ndeki eve götürüldüğünü belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

S.A'nın kurtarıldığı operasyonda M.D. (38), Y.Y. (54) ve A.T. (48) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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