Antalya'da bir kadının biber gazıyla etkisiz hale getirilip darbedildiği iddiası - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Şerife Tırnaksız (25), evine gelen biri kadın 4 kişi tarafından yüzüne biber gazı sıkılarak darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Karabük Mahallesi'nde yaşayan Nuri ve Şerife Tırnaksız çifti, iddiaya göre, oturdukları bölgeden geçen bölgede safari etkinlikleri düzenleyen firmanın araçlarından rahatsız olarak durumu firma yetkililerine iletti.

Nuri Tırnaksız'ın firma yetkilileriyle tekrar görüştüğü 24 Mayıs günü, evlerine gelen biri kadın 4 kişi, Şerife Tırnaksız'ın yüzüne biber gazı sıkarak darbetti. Bu sırada eve dönerek olayı gören ve müdahale eden Nuri Tırnaksız ile çiftin komşuları İ.Ü. de kavgaya karıştı.

İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerince olaya müdahale edildi.

Hastaneden darp raporu alan Tırnaksız çifti ile S.Ö.Y, Y.B, E.Y, ve N.Y. karşılıklı şikayetçi oldular.

Manavgat Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Şerife Tırnaksız, eşinin olay günü sabah firma yetkilisiyle araçların gürültü yapması nedeniyle görüşüp uyardığını söyledi.

Eşinin işe gitmesinin ardından isimlerini sonradan öğrendiği 4 kişinin evlerine geldiğini söyleyen Tırnaksız, "Kapıda 3'ü erkek biri kadın olmak üzere 4 kişi beni bekliyormuş. Yüzüme doğrudan biber gazı sıktılar. Beni döverek yolda sürükleyerek götürdüler. Beni yolun ortasında biraz daha hırpaladıktan sonra eşim ve komşularım geldi. Ardından jandarmalar geldi, beni kurtardı. Şüphelilerden şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.