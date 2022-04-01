Antalya'da bir kadının darbedilmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde genç kadının darbedilmesi ve buna ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili 4 kişi yakalandı.

İddiaya göre, Ulukapı Mahallesi'nde K.E. isimli genç kız, erkek arkadaşının görüşmeye devam ettiğini ileri sürdüğü eski kız arkadaşı Ş.G. (21) ile tartıştı.

Ş.G'yi yere yatırarak, tokat ve tekmeler atan K.E, o anları da yanındaki arkadaşlarına cep telefonuyla kaydettirdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve Ş.G'nin şikayetçi olması üzerine, K.E. ile yanında bulunan arkadaşları Ö.A, H.Ç. ve M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili bir kişinin de arandığı bildirildi.

K.E'nin, jandarmadaki ifadesinde, Ş.G'yi daha önce uyarmasına rağmen erkek arkadaşıyla ilişkisini devam ettirdiği için tartıştıklarını söylediği belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.