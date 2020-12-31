Antalya'da bir kadının içinde cüzdan olan poşeti gasbedildi - Son Dakika

Antalya'da bir kadının içinde cüzdan olan poşetini gasbeden zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yürüyen Besime Doğu'nun (58) elindeki poşeti zorla alan şüpheli kaçmaya başladı.

Kadının bağırarak yardım istemesi üzerine çevredekilerden biri elektrikli bisikletle şüpheliyi yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Doğu'nun cüzdanı yol kenarında bulundu.

Kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Besime Doğu, gazetecilere, Aile Sağlığı Merkezinden gelirken pazara uğradığını belirterek, "Yürürken elimden kaptı gitti. Poşetin içinde reçete, iğne, kimliğim cüzdanım ve 80 lira vardı." dedi.