Antalya'da bir kadının kendisini darbeden kocasını av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürüldü - Son Dakika

Antalya'da bir kadının, kendisini darbeden kocasını av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürüldü.

İddialara göre, servis şoförü Ramazan İ. (32), Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde, eşi M.İ. ile dün akşam saatlerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan İ. ellerine kelepçe taktığı eşini darbetti.

Sabah saatlerinde işe gidip geldikten sonra Ramazan İ, av tüfeğini koltuğun üzerine bıraktı. M.İ, bu sırada av tüfeğini alarak Ramazan İ'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Ramazan İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay anında çiftin iki çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.

Şüphelinin ifadesi

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen M.İ, jandarmada verdiği ilk ifadede, evliliği boyunca sürekli eşinden şiddet gördüğünü öne sürdü.

Ramazan İ'nin dün gece eline kelepçe taktığını belirten M.İ, şunları kaydetti:

"Gece, bana ve çocuklara tüfekle ateş etti. Biz kaçınca seken kurşun cama isabet etti. Telefonumu başımda kırdı. Beni, sabaha kadar dövdükten sonra evden ayrıldı. Evden çıkarken tüfeği eline alarak, 'Hepinizi öldüreceğim.' dedi. Geri geldiğinde eve girerken yine bizi öldüreceğini söylüyordu. Ellerim kelepçeli ve çıplak vaziyette salonda bekliyordum. Üzerime gelip, yanımdaki tüfeği almaya çalışınca çocuklarımı ve kendime korumak isterken arbede çıktı. Arbede sırasında tüfek ateş alınca vuruldu, düştü."

Çocuklar da şiddeti doğruladı

Çiftin 7 ve 9 yaşındaki çocukları olayın detaylarını anlatarak, "Annem ve babam sürekli kavga ediyordu. Evimizde her gün kavga vardı. Annem gördüğü şiddet yüzünden bir yıl önce evi terk ederek anneannemin yanına gitti. Babam, annemi zorla getirdi. Babam bizi de dövüyordu. Olayın ardından annem, ambulans çağırdı." dedikleri öğrenildi.

Ayrıca çiftin 7 yaşındaki çocuğunun annesinin dayak yerken çığlıklarını duymamak ve korkmamak için kulağını kapattığını söylediği bildirildi.