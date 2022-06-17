Aynı silahla intihar girişiminde bulunan yaralı O.M ve eşi, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen Selda M, kurtarılamadı.

Bakan Ersoy: 'Türkiye, dünyada açık ara en yoğun ve etkili tanıtım yapan ülke oldu'

Kaynak: AA

Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da bir kişi, 2 çocuğunu ve eşini av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.