Antalya'da bir kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

Antalya'da bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Yeşildere Mahallesi'nde köpeği ile gezen Doğan G. (23), henüz bilinmeyen nedenle bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Sırtından bıçakla yaralanan Doğan G, olay yerinin yakınlarındaki akaryakıt istasyonuna sığındı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan Doğan G'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri, olayı gerçekleştiren ve Doğan G'nin köpeğini çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.