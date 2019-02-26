Son Dakika Haberleri: Antalya'da Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

Antalya'da Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

Antalya'da Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

Dinek Mahallesi'ndeki evinde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekibi Nevzat Esen'in (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

Esen'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:20 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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