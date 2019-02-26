Antalya'da Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Dinek
Mahallesi'ndeki evinde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Servis
ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekibi Nevzat Esen'in (52) hayatını kaybettiğini belirledi.
Esen'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.
Cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:20 Kaynak: AA
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