Antalya'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kuzeyyaka Mahallesi 2546 Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında Hayrettin Avağ (45) ve Behiye T'nin (41) birlikte yaşadığı evde tartışma çıktı.

Dün gece saatlerinde de Behiye T'nin oğlu Mehmet Y. (24) ve yeğeni Serdar T. (32) eve gelerek Avağ ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Y. ile Serdar T, Avağ'ı göğüs ve karın bölgesinden bıçakladı. Mehmet Y. ile Serdar T, daha sonra Behiye T'yi de darbetti.

İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi adrese sevk edildi.

Sağlık personelince Avağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Behiye T. hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Y. ile Serdar T. polise teslim oldu.