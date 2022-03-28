Antalya'da bir kişi çalıştığı çiçek serasında ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da bir kişi çalıştığı çiçek serasında ölü bulundu

28.03.2022 21:55
Antalya'da bir kişi çalıştığı çiçek serasında ölü bulundu

Antalya'da, çalıştığı çiçek serasında ölü bulunan kişinin cesedi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Antalya'da, çalıştığı çiçek serasında ölü bulunan kişinin cesedi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cemil Bağlan (73), Doğuyaka Mahallesi Kahramanlar Caddesi 1207 Sokak'ta kiraladıkları çiçek serasında çalışırken, ortağı A.D. akşam üzeri hasta olan kedisini veterinere götüreceğini söyleyip ayrıldı.

A.D, veteriner dönüşü Bağlan'ı serada, yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bağlan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Seranın etrafında toplanan mahalleli, gözyaşı döken Bağlan'ın ortağı A.D'yi teskin etmeye çalıştı.

Savcının şüpheli bulduğu olayda, cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Adli Tıp, Antalya, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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