Antalya'da Bir Kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten Tutuklandı
9 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen 1 kişi, tutuklandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hakaret ettiği ileri sürülen 1 kişi, tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hakaret ettiği ileri sürülen O.Y.'yi tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli O.Y.'yi adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:59 Kaynak: İHA
Mağazada Omuz Atma Kavgası Çıktı, Ortalık Savaş Alanına Döndü
Erdoğan'dan 1 Nisan Mesajı: GBT'leri Hazır, Adım Atacağız
Kamyon Arkası Yazısı Başına Bela Oldu
Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı