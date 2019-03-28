Son Dakika Haberleri: Antalya'da Bir Kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten Tutuklandı

Antalya'da Bir Kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten Tutuklandı

9 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen 1 kişi, tutuklandı.

Antalya'da Bir Kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten Tutuklandı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen 1 kişi, tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen O.Y.'yi tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli O.Y.'yi adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:59 Kaynak: İHA

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