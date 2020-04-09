Antalya'da bir kişi daha çok maske üretilsin diye 60 yıllık dikiş makinesini bağışladı - Son Dakika

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Antalya'da bir kişi daha çok maske üretilsin diye 60 yıllık dikiş makinesini bağışladı
6 saat önce
Antalya'da bir kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha çok maske üretilebilsin diye evindeki 60 yıllık dikiş makinesini belediyeye bağışladı.
Antalya'da bir kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha çok maske üretilebilsin diye evindeki 60 yıllık dikiş makinesini belediyeye bağışladı.
Kepez Belediyesinden yapılan açıklamada, isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverin, daha çok maske üretilmesi için dikiş makinesini bağışladığı belirtildi.
Belediyeyle iletişime geçen hayırseverin görevlilere teslim ettiği dikiş makinesi, her gün 8 bin maske üretiminin yapıldığı Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları (AKMEK) yetkililerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:46 Kaynak: AA
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