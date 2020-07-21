Antalya'da bir kişi denizde boğuldu - Son Dakika

Antalya'da Konyaaltı sahilinde denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.



Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nihat Gök (47) serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra su yüzeyinde hareketsiz kalan Gök'ü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Nihat Gök'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Gök'ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. - ANTALYA